 

Жители Петербурга поздравляют Беглова с Днем катастрофы на фоне проваленной снегоуборки

05.02.2022, 17:10, Новости дня
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В День катастрофы петербуржцы вспомнили о проблемах в городе. Горожане создали забавные изображения с поздравлениями в адрес губернатора Александра Беглова. 

С декабря 2021 года город действительно охватила катастрофа. На улицах начали появляться кучи снега, а тротуары покрылись толстым слоем льда. На фоне проваленной уборки города местные власти получают поздравления от своих соотечественников.

День катастрофы — не единственный праздник, который отмечают 5 февраля. Сегодня также поздравляют и эрудитов. В связи с этим петербуржцы вспомнили мусорную реформу Беглова и адресовали ему свои мемы.

С нового года к снежному коллапсу добавился мусорный. Эксперты сообщили об опасениях по распространению различных заболеваний из-за появления крыс на площадках с отходами. Однако ситуация не изменилась. Нехватка контейнеров для мусора стала серьезной проблемой, которую принялись решать сами жители. Они вынесли на площадки собственные баки. Чтобы не остаться и без этих контейнеров, горожане подписали их своими фамилиями.



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