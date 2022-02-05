Жители Петербурга поздравляют Беглова с Днем катастрофы на фоне проваленной снегоуборки

В День катастрофы петербуржцы вспомнили о проблемах в городе. Горожане создали забавные изображения с поздравлениями в адрес губернатора Александра Беглова.

С декабря 2021 года город действительно охватила катастрофа. На улицах начали появляться кучи снега, а тротуары покрылись толстым слоем льда. На фоне проваленной уборки города местные власти получают поздравления от своих соотечественников.

День катастрофы — не единственный праздник, который отмечают 5 февраля. Сегодня также поздравляют и эрудитов. В связи с этим петербуржцы вспомнили мусорную реформу Беглова и адресовали ему свои мемы.

С нового года к снежному коллапсу добавился мусорный. Эксперты сообщили об опасениях по распространению различных заболеваний из-за появления крыс на площадках с отходами. Однако ситуация не изменилась. Нехватка контейнеров для мусора стала серьезной проблемой, которую принялись решать сами жители. Они вынесли на площадки собственные баки. Чтобы не остаться и без этих контейнеров, горожане подписали их своими фамилиями.