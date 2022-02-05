Стало известно название новой партии Притулы

По данным издания, сегодня, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии. На собрании активистов обсуждаются организационные моменты по созданию и деятельности политической силы.

Полное название новой политсилы – Политическая партия “24 августа”.

Намерение создать собственную партию Притула подтвердил в сентябре 2021 года в эфире “24 канала”. “Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду”, – говорил он. Уже тогда политик отмечал, что “в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания”.

В январе 2022 года Притула говорил, что зарегистрирует партию в этом году. Он обещал, что в названии не будет его фамилии, так как ему “никогда не нравились именные блоки и так далее”, но не исключал, что в бюллетенях на его фамилия будет указываться рядом с названием, “чтобы лучше идентифицировать партию”.

Выбор названия партии Притула описывал так: “Это достаточно ответственное дело. Вспомните мультик и фразу: “Как вы лодку назовете, так она и поплывет”… Работаем над этим, конечно. Есть много места для креатива. Но очень хочется не ошибиться с названием и предложить нашим избирателям такое название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия”.

24 августа – День независимости Украины.

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался от нее в мэры Киева. На выборах он занял третье место.

7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”. При этом он заверил, что не уходит из политики.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, который проводился 10–12 декабря 2021 года, если бы местные выборы в Киеве состоялись в ближайшее время, шансы войти в городской совет имели бы шесть политических сил, среди которых и партия Притулы. За нее отдали бы голоса 7,5% избирателей, которые намерены голосовать и определились с кандидатами. В январе 2022 года партию Притулы в опросы (проводили КМИС и Gradus Research) не включали.

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