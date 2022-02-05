Главный актер телесериала «Склифосовский» Максим Аверин обвинил коллег в дилетантизме

Популярный актер Максим Аверин поменял свое отношения к работе. По его словам, ранее театр был домом, но сейчас это не так, и ему жаль, что коллеги по сцене являются дилетантами.

Максим Аверин пояснил о том, что большинство его товарищей по работе считают театр домом, но он думает иначе и утверждает, что профессия актера требует ежедневной тяжело работы над собой. Актер неоднократно обвинял своих коллег в непрофессионализме, поскольку на съемках они предпочитают заниматься своими делами.

Артист утверждает, что времена изменились. В пример он приводит хирурга, который не может себе позволить набирать сообщение во время проведения операции. Ранее сообщалось, что Максим Аверин с 2018 года выступает в театре Сатиры.

Источник: csn-tv.ru