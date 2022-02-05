Актриса Мария Голубкина неожиданно поиронизировала над Андреем Малаховым: “Голубой-голубой”

Популярная актриса Мария Голубкина недавно провела прямую видеотрансляцию в личном микроблоге Instagram, в ходе которой ответила на ряд вопросов подписчиков. Особое удивление фолловеров вызвало неожиданное признание телезвезды о ведущем Андрее Малахове.

Посетив одно из кафе с целью немного подкрепиться, Мария Голубкина решила “совместить приятное с полезным” и прямо из заведения провела прямой эфир. Вскоре после старта трансляции артистке стали поступать вопросы, касающиеся её творческой и личной жизни, на которые хозяйка аккаунта давала пространные и порой эмоциональные ответы. Некоторые моменты такого интерактивного диалога стали весьма неожиданными, а порой и интригующими. В частности, примерно в середине получасового эфира один из подписчиков поинтересовался у Голубкиной, когда он сможет увидеть её в шоу известного телеведущего Андрея Малахова. “Никогда! Голубой, как яйца дрозда! К таким не хожу! Уж лучше к Дмитрию Борисову пойду – ржать над внебрачными детьми…” – таким эпатирующим признанием поделилась актриса. К слову, заинтригованные фолловеры несколько минут спустя попытались уточнить, не ошиблась ли последняя с оценкой сексуальной ориентации шоумена. “Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!” – настояла на своем Мария Голубкина.

Тематика других вопросов прямого эфира также была довольно “острой”, что вызвало соответствующие ответы артистки. Так, она выразила откровенную солидарность с общественной позицией музыканта Сергея Шнурова и даже настоятельно порекомендовала поклонникам посмотреть его недавний клип, посвященный ведущей Ксении Собчак, “звездный” статус которой оценила, кстати, с большой долей сарказма. С другой стороны, Мария Голубкина похвалила Ирину Хакамаду, и даже выразила готовность в недалеком будущем аналогично стать неким психологическим “вдохновителем” общественности. При этом звезда экрана отметила, что обладает рядом преимуществ перед Хакамадой, обладая, к примеру, неплохим талантом читать стихи и сказки.

Стоит отметить, что буквально все посетители микроблога артистки, решившие прокомментировать публикацию, с восторгом отметили простоту, живость и актуальность откровенных слоганов Марии Голубкиной. Шутка же последней про “яйца дрозда” стала своеобразным “хитом” комментариев, вызвав у некоторых поклонников легкий пароксизм смеха.