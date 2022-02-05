Украинских силовиков обвинили в доставке боеприпасов на позиции в Донбассе

Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.

«В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады (ВС Украины) проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники», – цитирует РИА «Новости» Микужиса.

По его словам, ВСУ готовят беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня в Донбассе.

В свою очередь представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной Республики заявил, что инструкторы иностранной частной военной компании ведут подготовку подразделений националистического батальона «Айдар» вблизи линии соприкосновения.

Он отметил, что жители близлежащих населенных пунктов, обеспокоенные звуками непрекращающейся стрельбы и постоянным перемещением военной техники, не раз обращались в местную администрацию, однако им недвусмысленно дали понять, что органы власти никаких мер предпринимать не будут.

«Недовольные таким положением дел мирные граждане собирают подписи в поддержку петиции в адрес президента, запрещающей украинским боевикам проводить тренировки вблизи населенных пунктов, подвергая опасности их жизни», – сказал представитель ведомства.

Напомним, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили бронетехнику, сообщила милиция ЛНР.

В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.