При стрельбе на территории университета в США погиб человек

Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной возле Политехнического университета штата Виргиния в США, информирует полиция города Блэксберг.

«В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

Руководство университета сообщает, что один из пострадавших является студентом учебного заведения рядом с которым стреляли. Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что студентов просят не выходить на улицу.