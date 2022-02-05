 

При стрельбе на территории университета в США погиб человек

05.02.2022, 16:32, Новости дня
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Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной возле Политехнического университета штата Виргиния в США, информирует полиция города Блэксберг.

«В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

Руководство университета сообщает, что один из пострадавших является студентом учебного заведения рядом с которым стреляли. Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что студентов просят не выходить на улицу.  



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