 

Сотрудницу таможни насмерть сбила фура на белорусско-польской границе

05.02.2022, 16:32, Новости дня
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На белорусско-польской границе фура насмерть сбила сотрудницу таможни, сообщил госпогранкомитет Белоруссии.

«Сегодня с 12.00 до 13.00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» произошел трагический случай. Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей», – приводит БелТА слова ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета.

«Коллектив таможенных органов глубоко скорбит в связи со страшной трагедией и выражает глубочайшие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь», – сообщили в госпогранкомитете.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.

На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.



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