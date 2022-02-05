 

Создан новый сверхбыстрый 3D-принтер

05.02.2022, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из технического университета в Денмарке представили принципиально новый 3D-принтер. Агрегат характеризуется особой скоростью 3D-печати, которая недоступна существующим аналогам.

До сих пор обычный 3D-принтер работал методом послойного нанесения материала на поверхность. Происходило медленное наращивание массы в нужной форме. Иногда это был какой-то жидкий полимер, а в других случаях использовался порошок, который распыляли, а затем запекали.

В данном случае принтер работает с заготовкой – формированным куском материала, например, того же полимера. И он вытачивает внутренние полости, а также обрабатывает внешнюю поверхность. Процесс становится в несколько раз быстрее. По мнению ученых, сфере применения такого 3D-принтера практически не ограничена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / В Кремле дали оценку переговорам РФ с США и НАТО

11.12 / В РФ оценили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

04.02 / Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят

27.08 / “У нас один инвалид. Будет еще б…”. Житель Минска снял на видео избиения протестующих в автозаке

25.01 / Марка Chery готовит новую версию кроссовера Jetour X95 Pro

11.09 / США, Британия, Бельгия, Германия подняли тему Навального в СБ ООН

17.05 / В Индии на чайных плантациях фиксируют вспышки COVID-19. Это ставит под угрозу сбор и экспорт урожая

11.08 / Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей

11.11 / 65% украинцев недовольны деятельностью Зеленского – опрос

12.10 / Баллотироваться в мэры Харькова отказались три кандидата. В бюллетене будет 10 фамилий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика