Создан новый сверхбыстрый 3D-принтер

Ученые из технического университета в Денмарке представили принципиально новый 3D-принтер. Агрегат характеризуется особой скоростью 3D-печати, которая недоступна существующим аналогам.

До сих пор обычный 3D-принтер работал методом послойного нанесения материала на поверхность. Происходило медленное наращивание массы в нужной форме. Иногда это был какой-то жидкий полимер, а в других случаях использовался порошок, который распыляли, а затем запекали.

В данном случае принтер работает с заготовкой – формированным куском материала, например, того же полимера. И он вытачивает внутренние полости, а также обрабатывает внешнюю поверхность. Процесс становится в несколько раз быстрее. По мнению ученых, сфере применения такого 3D-принтера практически не ограничена.