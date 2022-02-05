 

В Петербурге за сутки второй день заболевает более 21 тысячи человек

05.02.2022, 16:28, Новости дня
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Уже несколько дней количество новых случаев заражения COVID-19 в Петербурге превышает 21 тысячу. Согласно официальной статистике Смольного, за минувшие сутки заболели 21 780 человек. Это число близко к антирекорду, установленному днём ранее, 4 февраля. Тогда положительные тесты получили 21 832 человека. 3 февраля выявили 21 234 больных.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки страдают все регионы России. Всего за последние сутки зафиксировано более 177 тысяч новых случаев заболевания. Тем не менее, Петербург остается одним из лидеров по скорости распространения вируса, закрепившись на втором месте после Москвы – там за последние сутки выявили 22 444 инфицированных, что всего на 3% больше петербургской статистики. Однако в столице живет в несколько раз больше людей, и у них есть возможность бесплатно сдать ПЦР-тест

Несмотря на это, чиновники Смольного продолжают давать нелогичные рекомендации, игнорируя реальные проблемы населения. В ходе своего визита в Выборгский район губернатор Александр Беглов заявил о 264 тысячах заболевших в Петербурге, а также подвергся критике из-за длинных очередей в поликлиниках.



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