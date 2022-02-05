 

Мнение: Олимпийское одиночество Путина

05.02.2022, 16:20, Разное
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Нет ничего стоящего пристального внимания и бурного обсуждения в том, что президент России Владимир Путин вздремнул на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022. Куда больше лично мне не понравилось, что президента России на гостевой трибуне усадили так, что рядом не оказалось никого.

Вот фотографии лидеров других стран.

Президент Казахстана.

Президент Кыргызстана.

Президент Таджикистана.

Премьер-министр Монглолии.

И рядом с каждым из них какие-то люди, с кем можно перекинуться парой фраз,  кто мог бы подать воды, если главе государства  захочется пить…   И только Владимир Путин один, совсем один.

И это плохо. Куда хуже того, что Путин вздремнул…

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда,  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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