“Очень вульгарно”. Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших

Ее образ дополнили шелковые штаны и шелковый халат.

“Привет. Я так давно хотела тебе сказать. Понимаешь, это не меня много – это тебя слишком мало”, – сообщила она в ролике.

“Записала звук, чтобы вы могли послать его бывшим”, – подписала Седокова публикацию, добавив “Скажите, Аня тебе передала”.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Какая пошлость”, – прокомментировала anqelika84.

“О-о-о красота, штучки-заманушки”, – написал пользователь healer_leraxom.

“Очень вульгарно”, – отметила natali_ilmira.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Певица старше его на десять лет.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

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