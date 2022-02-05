Александр Панайотов заявил о возможности участия на «Евровидение» в 2022 году

Как пишет ГлобалМСК, певец Александр Панайотов принимал участие в шоу «Все к лучшему», что проходит на «Русском Радио». В интервью он сообщил, что потерял надежду на участие в «Евровидение».

Как сказал Александр Панайотов, его имя всегда обсуждалось. Особенно в период, когда проходит предварительный конкурсный отбор музыкантов, которые в дальнейшем станут участниками на «Евровидение». Безусловно, артист не скрывает своего восторга, что его сторонники верят в его силы и талант.

Более того, певец сообщил, что у него есть запасная песня, которую он может представить европейскому обществу. Александр Панайотов считает, что за годы национальных отборов на «Евровидение» у него собрался полноценный альбом песен. С февраля каждого года он начинает подготовку к главному песенному конкурсу. Этот год не стал исключением, хотя артист уже не так уверен в своих силах и усомнился, что сможет когда-нибудь стать участником на «Евровидение».

Стоит упомянуть, артисту уже множество раз отказывали в участии на конкурсе по различным причинам. Несмотря на это Александр Панайотов идет к своей цели. Артист не опускает руки и продолжает следовать за мечтой, чтобы попасть на главную сцену песенного конкурса.

Источник: globalmsk.ru