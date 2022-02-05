 

Голубкина аргументировала неудачи Анастасии Волочковой в отношениях, назвав её легкомысленной

05.02.2022, 16:10, Разное
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Артистка Голубина высказала своё мнение касательно балерины Анастасии Волочковой. По её наблюдениям, балерина очень несчастна, к тому же легкомысленна.
Популярная российская актриса Мария Голубкина общалась со своими подписчиками во время прямого эфира в Instagram. Она захотела высказать своё мнение насчет личной жизни балерины Анастасии Волочковой.

Голубкина охарактеризовала Волочкову, как не злого человека, но довольно-таки несчастного. Она аргументировала данное высказывание тем, что балерина имеет определенные проблемы с ментальным здоровьем, поскольку утратила фундамент жизни. Актриса утверждает, что она испытывает к Волочковой сочувствие.

Поэтому Мария Голубкина обратилась к балерине с просьбой не сдаваться, так как это выглядит легкомысленно. Актриса считает, что Анастасии Волочковой стоит сконцентрировать свое внимание на внутреннем мире, а также искренне полюбить себя.



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