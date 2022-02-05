В Петербурге в вооруженном конфликте пострадали три человека

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05.02.2022, 16:10, Разное
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Как пишет New Inform, полиция ведет расследование касательно подробностей вооруженного конфликта на улице Софийской в городе Петербург. В ходе конфликтной ситуации на дороге, трое человек были госпитализированы.
Как пишет региональное ГУ МВД, в полицию заявил житель 27 лет. Он сообщил, что стал участником конфликта с водителем «Газели». Также к спору присоединился пассажир, который был с водителем. Непосредственно он воспользовался травматическим оружием и нанёс повреждения собеседнику.

Потерпевший в свою очередь воспользовался газовым баллончиком. В больнице было принято решение госпитализировать жертву. Его обидчикам также была оказана медицинская помощь, их отпустили домой.

Источник: newinform.com



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