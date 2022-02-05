Ким Кардашьян ответила на нападки Канье Уэста, но он нашел, в чем еще упрекнуть бывшую

Расстаться мирно у Ким Карьдашьян и Канье Уэста не получилось. Не смотря на то, что у каждого сейчас своя личная жизнь – Ким счастлива в отношениях с Питом Дэвидсоном, Йе не скучает в обществе Джулии Фокс – не проходит и недели, чтоб рэпер публично не высказался на счет бывшей. Так, например, Уэсту не понравилось, что его 8-летняя дочь завела себе аккаунт в Tik-Tok, где вместе с мамой делится забавными видео.

Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать: что мне делать, если мою дочь посадят на тик-ток против моей воли? – написал Йе в Instagram.

Тем самым рэпер подтвердил свои слова, сказанные в интервью Hollywood Unlocked: он не хочет, чтобы кто-либо из его четырех детей использовал его. Ким долго воздерживалась от комментариев, но всему есть предел. Кардашьян ответила заявлением, опубликованном в сторис Instagram, где написала: “Постоянные нападки Канье на меня в интервью и в социальных сетях на самом деле более вредны, чем

любой Тик-ток Норт”.

Как родитель, который является основным опекуном для наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, которую она желает, под присмотром взрослых, потому что это делает ее счастливой, – говорится в заявлении.

Ким продолжает:

Развод достаточно сложен для наших детей, и одержимость Канье попытками контролировать и манипулировать нашей ситуацией так негативно и публично только причиняет всем еще большую боль. С самого начала я не хотел ничего, кроме здоровых и поддерживающих отношений совместного воспитания, потому что это то, что лучше для наших детей, и мне грустно, что Канье продолжает делать это невозможным на каждом шагу. Я хочу уладить все вопросы, касающиеся наших детей, в частном порядке, и надеюсь, что он сможет, наконец, ответить третьему адвокату, который у него был за последний год, чтобы решить любые вопросы полюбовно.

На слова Ким Йе отреагировал незамедлительно. В частности, он припомнил Кардашьян вечеринку в честь дня рождения их 4-летней дочери Чикаго, куда он смог прорваться с трудом.

Что ты подразумеваешь под основным опекуном? Америка видела, как ты пыталась похитить мою дочь в день ее рождения, не сообщив мне адрес, – заявил Уэст в своей подписи рядом со скриншотом предыдущего заявления Кардашьян.

Ты приставила охрану ко мне в доме, чтобы я смог поиграть с моим сыном, а затем обвинила меня в краже. Мне пришлось пройти тест на наркотики после вечеринки Чикаго, потому что ты обвинила меня в употреблении наркотиков, – заявил Йе.

В финале своего обличительного месседжа Канье назвал и главную причину их с Ким разлада. Главной злодейкой рэпер считает подружку Кардашьян Трейси Ромулус.

Прекратить манипулировать Ким, чтобы она была такой, – обратился к ней Йе в сосетях.