 

Умер режиссер «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы» Виктор Бутурлин

05.02.2022, 15:48, Новости дня
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Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря многосерийным детективам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», умер в возрасте 75 лет.

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин – режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом. О времени прощания будет сообщено позднее», – сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

В киностудии отметили, что фильм Бурурлина «Садовник» и «Торможение в небесах» не раз были отмечены призами фестивалей и вниманием зрителей. «По телевидению с успехом идут его сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер». Среди последних работ режиссера – документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

Бутурлин дебютировал на «Ленфильме» яркой музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, которого не стало несколько дней назад.

По словам его дочери Марии, в декабре артист заболел коронавирусом, но, считая, что это простая простуда, решил лечиться самостоятельно. В январе выяснилось, что одно легкое у него было поражено на 90%, а второе – на 95%, его положили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние и очистить легкие до 65%, но позднее появились осложнения, отнялась нога, была проведена операция, во время которой медики заметили «какой-то сгусточек крови». Спустя неделю Мережко скончался.



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