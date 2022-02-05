Захарова призвала не читать распространяющие ложь западные СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации американского агентства Bloomberg и германской газеты Bild о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, выступила с призывом не читать западные СМИ, которые распространяют ложь.

Дипломат подчеркнула, что об это ранее неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр утверждал, что многие из «по-настоящему страшных черт тоталитарных систем" в настоящее время стали отличительными чертами систем либеральных. И одной из них является не просто ангажированность, а «лобовая» пропаганда, передает ТАСС.

«Не читайте вы эти «Блумберги», «Нью-Йорк таймсы», «Бильды» и наших проводников их мыслей», – сообщила Захарова в эфире «Радио России», пояснив, что там публикуются фейки, направленные на то, что чтобы разрушать ситуацию изнутри.

Также она отметила необходимость ставить все под какое-то сомнение, не имея достоверных фактов.

Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.

Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.