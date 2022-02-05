Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров 5 февраля обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины.

Политики обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и пришли к выводу, что необходимо единство членов альянса, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.

«Лидеры обсудили проводимую работу по укреплению восточных рубежей НАТО, которая должна гарантировать, что союзники будут полноценно защищены от злонамеренных действий России, где бы и как бы они не проявлялись», – отмечает канцелярия.

Париж и Лондон продолжат сотрудничество в вопросе выработки санкций против РФ в случае вторжения на Украину.

«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину, – отмечается в документе.

При этом поиск дипломатических решений проблемы Макрон и Джонсон считают приоритетным в этой ситуации.