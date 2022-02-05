Никакого мяса и риса: Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности

Для многих представительниц прекрасного пола Виктория Бекхэм является иконой стиля и примером для подражания. Глядя на эту стройную красотку, сложно поверить в то, что она является мамой четверых детей. Недавно знаменитость раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Вся в маму

Может показаться, что у Виктории просто хорошие гены и она не склонна к полноте. На самом деле это не так. На заре своей карьеры артистка весила гораздо больше, чем сейчас. Плюс у нее были проблемы дерматологического характера. Виктории пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от прыщей и сделать кожу лица чистой.

Что касается фигуры, то это результат регулярных занятий спортом. Кстати, не последнюю роль сыграли первые роды. Виктория в одном из интервью призналась, что ее мама после рождения первого ребенка весила меньше, чем до беременности. Аналогичная ситуация приключилась и с Викторией. Вес звезды уменьшился сам по себе после рождения первенца. Потом артистка просто продолжила поддерживать себя в форме.

Секреты стройности

Виктория следит за своим питанием. Она признается, что любит простую еду, которая недолго готовится. Знаменитость избегает посещения дорогих ресторанов, поскольку там подают калорийные блюда с добавлением всевозможных соусов, чего Виктория категорически не любит.

Она старается придерживаться щелочной диеты. Именно благодаря такой диете нормализуется обмен веществ. Знаменитость избегает потребления молочных продуктов, риса, макаронных изделий, красного мяса, бобовых, алкоголя, чая с сахаром и кофе. Зато она обожает авокадо и может съесть в день несколько штук. Виктория также регулярно пьет зеленый смузи.

Муж артистки – футболист Дэвид Бекхэм – рассказал, что вот уже четверть века его супруга ежедневно употребляет одно и то же блюдо. Речь идет об овощах на пару и рыбе на гриле.