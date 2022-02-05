Гороскоп отношений: как любит и чего ожидает от своего партнера каждый знак зодиака

У каждого человека сложились определенные требования к своей второй половинке. Наверное, интересно, чего же партнер ожидает от вас. Эксперты в области астрологии для каждого знака Зодиака составили гороскоп отношений. Давайте узнаем, что они думают о любви.

Овен

Овны относятся к любви как к обязательству на всю жизнь. Однако это вовсе не означает, что они со своим партнером готовы состариться, не покидая зону комфорта. Представители этого знака больше тяготеют к динамичным отношениям, наполненным совместными приключениями.

Телец

Для Тельцов важны спокойные уравновешенные отношения. Они сделают все возможное для того, чтобы их жизнь со своим избранником отличалась эмоциональной стабильностью. Родившиеся под этим зодиакальным созвездием с уважением относятся к чувствам другого человека, к его желаниям и предпочтениям.

Близнецы

Близнецы стремятся найти себе достойную половинку, которая подходила бы ко всем их требованиям. Им хотелось бы, чтобы у их партнера всегда были стимулы для творческого и эмоционального вдохновения. Именно это постоянное стремление к чему-то новому питает и сохраняет любовь Близнецов к другому человеку.

Рак

Будучи личностью тонкой, Рак идеализирует любовь. Для него это чувство, прежде всего, является воплощением нежности и добра. Женщины, представители этого зодиакального созвездия, любят искренне, глубоко и преданно. Они практически на все готовы ради человека, которому решили отдать свое сердце.

Лев

Если Лев сможет найти себе партнера по сердцу, то его чувства к такому человеку будут страстными и щедрыми. Любовь и счастливые отношения у этого знака мотивируются смелыми проявлениями эмоций, приятным волнением, постоянным вниманием к избраннику.

Дева

Девы относятся к числу наиболее благосклонных зодиакальных созвездий. Они всегда поддержат своего партнера, если в этом будет необходимость. Представители этого знака не станут влюбляться внезапно. Для них ознакомление с основными чертами партнера является более медленным процессом. Но в большинстве случаев Девам удается найти своего человека.

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Весы

Для Весов любовь представляет собой эмоциональную гармонию и возможность построить между сторонами ровные сбалансированные отношения. Они никогда не влюбляются скоропалительно и не станут жить с человеком вынужденно. Любовь представителей этого знака творческая и экспрессивная. Весы дарят своему избраннику не только тепло своего сердца, но и приятные подарки.

Скорпион

Скорпионы считаются сложными личностями. Зато они отличаются верностью в любви, искренностью и страстностью. Они будут питать нежные чувства к человеку, который достаточно высоко его ценит и никогда не станет разочаровывать.

Стрелец

Представители этого знака ценят свободу, поэтому для них любовь это не только тесная эмоциональная связь, но и независимость. Стрельцы стремятся сочетать желание идти по жизни своим путем с общими интересами со своим избранником.

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Козерог

Козероги любовь представляют как возможность проявления и переживания своих эмоций. Они любят искренне и щедро, стремятся проявить заботу о своем избраннике. Если этот знак что-то пообещает своей половинке, то обязательно сдержит данное слово.

Водолей

Любовь в понимании Водолеев должна постоянно подкрепляться эмоциональной и интеллектуальной стимуляцией. У представителей этого знака сложатся счастливые отношения с таким человеком, с которым они смогут вместе воплощать свои желания.

Рыбы

Рыбы стремятся к романтике в повседневной жизни. Их переполняют бурные эмоции. Этот знак стремится наполнить жизнь своего партнера приятными сюопризами, но и от него ожидает того же.