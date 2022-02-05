 

В сторону Земли летит астероид диаметром до 150 метров

05.02.2022, 15:43, Новости дня
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Очередной крупный астероид должен пролететь мимо поверхности нашей планеты в ближайший вторник, сообщают астрономы. Опасность столкновения ничтожна, утверждают ученые.

Однако сам астероид, получивший название UY1, достаточно крупный. Его диаметр достигает 150 метров.

Данное космическое тело заметили в глубинах космоса 15 лет назад. С тех пор ученые отслеживают траекторию его движения. В данном случае, расстояние между UY1 сократится примерно до 5 миллионов километров. Это значительно больше, чем до Луны, однако в 30 раз меньше, чем от Земли до Солнца. Источники, однако, не сообщают, можно ли будет разглядеть астероид при помощи обычных телескопов, которые имеются в распоряжении астрономов-любителей.



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