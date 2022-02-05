Французские ученые доказали, что вода на Земле старше самой планеты

Ученые из нескольких французских исследовательских учреждений решили определить возраст воды, которая наполняем земные моря и океаны. Они сравнили изотопы с теми образцами, которые найдены в упавших на поверхность нашей планеты метеоритов, и пришли к выводу, что вода значительно старше Земли.

Это еще раз доказывает, что вода на Землю попала из космоса. Изотопный анализ показывает, что в Солнечной системе она образовалась ранее, чем сами планеты.

Предположительно, в раннем периоде эволюции Солнечной системы вокруг светила образовалось два газовых резервуара. Один из них состоял из водяного пара. Впоследствии он рассеивался в пространстве. То количество воды, которое сегодня находится на Земле – это лишь незначительная часть пара, выброженного из Солнца в первые 200 тыс. лет существования звезды.