Звезда “Дневников вампира” Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ

В публикации отмечается, что Добрев и Уайт уже перешли на новый этап в отношениях – актриса переехала в дом сноубордиста в Лос-Анжелесе, откуда будет смотреть выступления возлюбленного на Олимпиаде в Пекине.

“В течение нескольких лет Добрев и Уайт так усердно трудились ради своей карьеры, что сейчас решили каждую свободную минуту проводить вместе. Они чертовски милые, а еще у них много общих интересов. Помолвка между ними неизбежна. Я не удивлюсь, если она состоится со дня на день”, – цитирует издание инсайдера.

Контекст:

Добрев и Уайт начали встречаться в 2020 году.

Добрев родилась 9 января 1989 года в Софии. Наибольшую известность ей принесла роль Елены Гилберт в сериале “Дневники вампира” (2009—2017).

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