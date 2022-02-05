 

Газпром: Из ПХГ Европы отобрано 85% закачанного летом газа

05.02.2022, 15:04, Новости дня
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Европейские хранилища газа, по состоянию на начало февраля, опустели уже на 85% от объема газа, закачанного туда в летний период, сообщил Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Из данных корпорации следует, что объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27%, или на 13,4 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, передает ТАСС.

Отмечается, что аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы газа опустились до 11,2 млрд куб. м, что на 46,5% ниже показателя прошлого года и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Напомним, 1 февраля Газпром впервые за 43 дня забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу. При этом физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час, а реверс газа из Германии в Польшу остановился.

Тем временем Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». Кроме того, 14 января Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с ноября 2017 года.



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