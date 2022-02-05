 

В Англии найдены останки шерстистого мамонта

05.02.2022, 14:58, Новости дня
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Во время строительства нового жилого массива в Шерфорде, на окраине Плимута (юго-западная Англия) проводили земельные работы и случайно наткнулись на систему пещер, в которых были обнаружены останки древних животных.

Среди них оказались кости шерстистого мамонта, скелеты волков и гиен, а также останки носорога.

Как утверждают ученые, значение находок трудно переоценить, так как найдены бесспорные доказательства того, какие виды животных обитали на территории Англии 30-60 тысяч лет назад. Некоторые из них остались только в Африке, другие же, как мамонты, полностью вымерли. Археологические исследования в пещерах продолжатся, так как ученые надеются обнаружить там еще много интересного.



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