 

Петербуржцы не верят в способность Беглова решить проблемы с мусором и снегом

05.02.2022, 14:58, Новости дня
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Снежный и мусорный коллапсы в Санкт-Петербурге не будут устранены при действующем руководстве. Так считает общественник Светлана Быстрова.

Руководитель движения «Колясочники Петербурга» раскритиковала губернатора Александра Беглова за существующие в городе проблемы. Это невывезенный мусор и кучи снега. Маломобильные граждане не могут позволить себе прогулки на свежем воздухе из-за неубранных улиц и толстого слоя льда на тротуарах.

При этом Быстрова не дает утешительных прогнозов на ближайшее будущее. Она не верит в способность Беглова решить существующие в городе проблемы. Более того, снег перестанет быть препятствием для людей только весной.

«Проблема уборки снега до конца зимы не решится. Когда нет нормального управления этой отраслью городского хозяйства, чего можно ожидать? Это как в семье, если глава семьи не способен решить какую-то проблему», — обозначила свою позицию Быстрова.

На фоне бездействия петербургских властей в ситуации с нехваткой контейнеров для мусора горожане принялись решать проблему самостоятельно. Люди вынесли на площадки баки и начали складывать туда отходы. Чтобы не лишиться контейнеров некоторые из инициаторов подписывают их своими фамилиями.



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