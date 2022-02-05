Фирташ: Украинцы должны были провести референдум о том, хотят ли они вступить в НАТО

На вопрос корреспондента Die Presse, почему президент России Владимир Путин направил более 100 тыс. военных к границам Украины, Фирташ ответил: “Идет большая геополитическая игра между Россией, США и Китаем. Происходит передел мира. Украина есть в меню, но нам не разрешили сесть за стол. Путин не хочет, чтобы в Украине находились военные базы, которые могли бы представлять угрозу для России”.

Фирташ считает, что принятый в 2019 году парламентом на уровне Конституции курс на вступление Украины в НАТО без проведения общенационального референдума – ошибочный.

“[Пятый президент Украины Петр] Порошенко должен был сначала спросить у народа. Украинцы должны были провести референдум о том, хотят они вступить в НАТО или нет”, – сказал он.

Бизнесмен добавил, что для него нейтралитет Австрии – пример для подражания.

“Я уже предлагал “австрификацию” Украины в 2014 году. Но как сказал Зигмунд Фрейд? “Голос разума тих, но будет услышан”. Я убежден: нейтралитет – единственный правильный путь для Украины”, – заявил он.

На вопрос журналиста, примет ли Путин нейтралитет Украины, Фирташ заявил, что у президента России в данный момент нет другой альтернативы.

“Россия провела реструктуризацию своей экономики и расширила сотрудничество с Китаем. Но Россия, конечно, не хочет потерять Европу и полностью отдать себя в руки Китая”, – объяснил Фирташ.

По его мнению, единственное, что может предотвратить признание “Л/ДНР” или аннексию Россией Донецкой и Луганской областей, – это выполнение Минских соглашений и закрытие границы с РФ. По словам Фирташа, даже если на местных выборах на Донбассе, к которым подталкивает Россия, победят люди, которые не нравятся в Украине, самое главное сейчас – остановить войну и вернуть украинскую территорию.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Защита бизнесмена подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.

18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Адвокат Фирташа сообщил, что тот категорически отрицает обвинения СНБО.

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