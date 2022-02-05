 

Доктор Мясников назвал мужской симптом онкологических заболеваний

05.02.2022, 14:40, Разное
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Александр Мясников, врач, пояснил о симптоме онкологических заболеваний, который присущий только для мужчин. Наличие железодефицитной анемии указывает на серьезные болезни.
Доктор объясняет, что у женщин гемоглобин меняется из-за естественных причин – кровопотерях при менструациях. У мужчин такого процесса нет, поэтому нехватка железа в крови может расцениваться как сопутствующая анемия и быть признаком внутренней кровопотери, что бывает при сильных болезнях.

Александр Мясников сообщает, что дефицит железа может указывать на поражение желудочно-кишечного тракта. Незаметная потеря крови бывает именно в этой части организма. Если гемоглобин снижен, то доктор советует мужчинам срочно посетить врача и сделать гастроскопию и колоноскопию. Такие превентивные меры помогут не пропустить полип, язву или злокачественное новообразование.

Источник: moslenta.ru



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