Доктор Мясников назвал мужской симптом онкологических заболеваний

Александр Мясников, врач, пояснил о симптоме онкологических заболеваний, который присущий только для мужчин. Наличие железодефицитной анемии указывает на серьезные болезни.

Доктор объясняет, что у женщин гемоглобин меняется из-за естественных причин – кровопотерях при менструациях. У мужчин такого процесса нет, поэтому нехватка железа в крови может расцениваться как сопутствующая анемия и быть признаком внутренней кровопотери, что бывает при сильных болезнях.

Александр Мясников сообщает, что дефицит железа может указывать на поражение желудочно-кишечного тракта. Незаметная потеря крови бывает именно в этой части организма. Если гемоглобин снижен, то доктор советует мужчинам срочно посетить врача и сделать гастроскопию и колоноскопию. Такие превентивные меры помогут не пропустить полип, язву или злокачественное новообразование.

Источник: moslenta.ru