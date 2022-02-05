Эксперты рассказали о продуктах, особенно полезных гипертоникам

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05.02.2022, 14:40, Разное
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Эксперты рассказали о продуктах, которые будут полезными гипертоникам. Снижение артериального давления – защитная мера от сердечного приступа, инсультов, болезней почек, глаз и ухудшения когнитивных функций.
Сегодня самым эффективным средством понижения кровяного давления является здоровое питание и снижение веса благодаря одному типу продуктов. Ученые проанализировали воздействие диетических импульсов на артериальное давление (АД). Результаты опытов продемонстрировали, что диетические импульсы понижают АД благодаря нескольким механизмам. Это взаимосвязано с высоким содержимым клетчатки, калия и растительного белка, которые понижают давление.

Из исследования видно, что при замене продуктов с высоким содержанием крахмала диетическими бобовыми, которые имеют низкий гликемический индекс, может снизиться вес, что приведет и к понижению АД.

Эксперты также сообщают, что калий помогает почкам вымыть натрий из систем, что тоже снижает давление. Чем больше калия употребляет человек, тем больше натрия теряется с мочой. Калий помогает ослаблять напряжение в стенках кровеносных сосудов, что в дальнейшем снижает АД. Повысить уровень калия благодаря диете советуют взрослым, которые имеют давление выше 120/80, но в остальном здоровы. Много калия в дынях, абрикосах, листовых зеленых овощах, помидорах, тунце, лососе, орехах, семенах и белых бобах.

Ассоциация диетологов Великобритании пояснила и то, что главным виновником проблемы считают соль. Люди употребляют ее намного больше, чем необходимо. Все должны пытаться уменьшать количество соли, которую едят. Взрослым нужно употреблять не больше 6 г соли ежедневно – это около одной чайной ложки.

Источник: www.medikforum.ru



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