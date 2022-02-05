 

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров провел целый день с дочкой на шопинге

05.02.2022, 14:40, Разное
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Его дочь Теона, которой на данный момент 6 лет, была очень рада встрече и времяпровождению с отцом.
Телеведущая Ксения Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым летом в прошлом году. Супруги разошлись не с миром, поскольку Ксения Бородина была уверена, что муж изменяет и плохо относится к ней, в ответ на это Курбан Омаров обвинил жену в том, что она негативно отзывалась о нем в Сети.

Несмотря на такие конфликтные отношения, Ксения Бородина дала согласие бывшему мужу на встречи с их дочерью Теоной. Курбан Омаров не так часто видит дочь, но как только у него появляется свободное время, то он устраивает для неё незабываемые дни.

К примеру, не так давно он со своей дочкой отправился на шоппинг в торгово-развлекательный центр, в социальных сетях он разместил несколько фотографий совместного времяпровождения с дочерью.

На одном из фото Теона выбирает игрушки. Девочка была одета в серые джинсы, ботинки кремового цвета на шнурках и кофту серого цвета с медведем. А волосы дочки были собраны в аккуратный хвост.

На другом фото отец демонстрирует количество покупок в магазинах: вокруг дочери очень много пакетов с игрушками, а в руках у неё была машина Mercedes Gelandewagen. По словам отца, у неё тоже обязательно должен быть автомобиль.



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