Теннисистка Касаткина заразилась коронавирусом перед турниром в Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что получила положительный результат теста на коронавируса.

«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат», – сообщила она в своем Instagram.

На следующей неделе спортсменка должны была выступить на турнире в Санкт-Петербурге. Она добавила, что симптомов нет, самочувствие хорошее. Сейчас спортсменка находится на изоляции.

«Турнир в Питере для меня особенный – очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих», – добавила она.

Напомним, Касаткина является действующей чемпионкой турнира.