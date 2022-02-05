 

Теннисистка Касаткина заразилась коронавирусом перед турниром в Петербурге

05.02.2022, 14:18, Новости дня
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что получила положительный результат теста на коронавируса.

«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат», – сообщила она в своем Instagram.

На следующей неделе спортсменка должны была выступить на турнире в Санкт-Петербурге. Она добавила, что симптомов нет, самочувствие хорошее. Сейчас спортсменка находится на изоляции.

«Турнир в Питере для меня особенный – очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих», – добавила она.

Напомним, Касаткина является действующей чемпионкой турнира.



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