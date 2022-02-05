 

Ученые: У непривитых смертность от COVID-19 встречается в 25 раз чаще

05.02.2022, 14:18, Новости дня
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Риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу, следует из исследования итальянского Высшего института здоровья.

Согласно информации ученых, непривитые в десять раз чаще попадают в больницу, при этом в 27 раз чаще оказываются в отделениях интенсивной терапии по сравнению с теми, кто получил дополнительную дозу вакцины, передает ТАСС.

Так, итальянские специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин против развития тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания, которая составляет около 90% в течение 120 дней после завершения цикла вакцинации и незначительно снижается (до 85%) по истечении 120 дней. При этом эффективность вакцин от тяжелого течения достигает 95% после получения бустерной дозы.

Согласно официальным данным Минздрава Италии, общий уровень вакцинации хотя бы одной дозой на национальном уровне превысил 90% среди населения старше 12 лет. Полный цикл (две дозы) вакцинации прошли 88% жителей Апеннин.

Ранее министерство здравоохранения РФ в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.



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