Дина Арбенина показала, какой была на последних месяцах беременности

4 февраля детям Дианы Арбениной, двойняшкам Артему и Марте, исполнилось 12 лет. По этому случаю звездная мама решила вспомнить, как начиналась их жизнь. На трех снимках, опубликованных Арбениной в Instagram, Артем и Марта запечатлены в разные периоды своей жизни. На первом кадре Диана позирует сильно округлившимся животом. На другом – малыши изображены в первые дни своей жизни. И на последнем – как они выглядят сейчас.

Доброе утро, страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев. Martie & Artie! Keep going! — написала под снимками Арбенина.

Диана Арбенина

Артем и Марта в первые дни своей жизни А так дети Дианы Арбениной выглядят сейчас

Напомним, своих первенцев Диана Арбенина родила в одной из клиник США. Свое решение в интервью HELLO! она объяснила так:

Я прекрасно понимала, что меня будут преследовать папарацци. Реакция желтых газет была предсказуема: “Ой. ни фига себе. Арбенина беременна. давай подловим ее с пузом”. А я очень ранимый человек. К тому же мне не хотелось лет через 10-15 отвечать детям на вопрос: “Мама, а почему, когда мы были у тебя в животе, тебя на улице фотографировали?” Я решила, что должна оградить себя и детей от назойливого внимания.

Арбенина показала себя настоящим мастером конспирации.

А мы начали писать альбом, и я беременная полетела в Лос-Анджелес сводить пластинку. До сих пор не понимаю, как нам удалось закончить работу?! У меня не было токсикоза, но я все время хотела спать. Только выдавалась свободная минутка, я ложилась на диванчик прямо в студии и спала. Наверное, все вокруг думали: “Вот же лентяйка!” (Смеется.) Когда пришла пора презентовать альбом “Армия 2009” в Москве, по мне было уже заметно, что я беременна. Отвечать на вопросы я была не готова, и мы придумали, как скрыть мое интересное положение. Презентацию устроили в бункере Сталина, а всем музыкантам, и мне в том числе, выдали солдатские шинели. Для создания полноценного военного антуража угощали на этой тусовке гречневой кашей, черным хлебом и водкой. А слушок-то уже пошел, по углам-то уже шушукаются. И вот я думаю, надо убедительности добавить. Беру флягу со стола, наливаю себе стопку, поднимаю тост: “Давайте выпьем за наш альбом!” Журналисты спрашивают: “Что это у вас там?”. “Водка”. — отвечаю. И тут же все вопросы отпали. Многие “повелись”. Слава богу, никто не видел, как я после презентации за руль села, – вспоминала Диана.