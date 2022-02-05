 

Почему зимой постоянно хочется спать и есть: отвечает нутрициолог

05.02.2022, 13:46, Разное
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Почему так происходит?

1 . Дефицит солнечной энергии. Вся природа живет по циркадным ритмам. И наш организм зависим от активности солнца. Зимой солнечной энергии обычно не хватает. Метаболизм, гормональная система, ЦНС, ЖКТ чуть замедляют работу. Интуитивно мы начинаем потреблять больше калорий, чтобы поддержать уровень энергии. 

@iamjessicagomes

2. Дефициты нутриентов. Зимой пища не так богата микроэлементной линейкой.  Поэтому очень важно наполнять свой рацион суперфудами, запасами с летнего сезона (заморозка, сушка, ферментированные овощи) и по необходимости поддержка организма нутрицевтиками. Зимой как никогда организм нуждается в нашей поддержке. 

3. Многие люди зимой испытывают депрессивные состояния, становятся менее активны, фокус внимания автоматически смещается на самый быстрый источник удовольствия — пища, чаще высокоуглеводная. Так работает наш мозг, защищая нас от опасности и любых психических переживаний. 

@bridgetmalcolmКак помочь себе зимой? 

1. Поддержание физической активности. Выбирайте зимние развлечения себе по душе и внедряйте в свой график и выходные. Это могут быть сноуборд, лыжи, спортзал, прогулки с детьми, катания на горках и любые виды спорта, которые вас вдохновляют. Даже минимальная интенсивная активность в течение 30 минут уже даст толчок к смене настроения и гормонального фона.

@taylor_hill

2. Сохраняйте социальные связи. Взаимодействие и контакт с близким окружением — поддерживающий фактор нашего психоэмоционального состояния.

3. Соблюдайте пищевой тайминг. Это поможет не переживать за пищевое поведение и не переедать. Самым универсальным считается 3 приема пищи. Распределите их и старайтесь есть в одно время. 

4. Используйте продукты богатые флавоноидами и витамином С. Клюква, облепиха, шиповник, квашеная капуста, брокколи, травяные чаи (сборы), сушеные грибы и сезонные овощи. А также бустеры для иммунитета — лимон, имбирь, куркума и Витамин С. 

@jesinta_franklin

5. Соблюдайте режим сна. Ложитесь до 23:00, предварительно проветрив спальню, и на час больше обычного можете продлить время сна. 

6. Сделайте насыщенный, сбалансированный, яркий завтрак, богатый сложными углеводами и аминокислотами. Не забывайте про хорошие жиры. 

7. Вечером за 2-3 часа до сна используйте приглушенный желтый свет в доме, а утром и днем лампы полного спектра, которые хорошо освещают пространство там, где вы проводите большую часть времени.

@shaninamshaik



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