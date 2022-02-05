Украинские силовики обстреляли гранатами село на юге ДНР

Вооруженные силы Украины выпустили более 60 гранат 5 февраля по селу Сосновское на юге Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <…> населенного пункта Сосновское, выпущено 65 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС)», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства.

Отмечается, что украинская сторона игнорирует запрос режима тишины. Ранее представительство ДНР сообщало о том, что украинские силовики обстреляли поселок Октябрь на юге ДНР. Тогда военные выпустили около 18 гранат.

Напомним, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили бронетехнику, сообщила милиция ЛНР.