 

США попросили Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения на Украину

05.02.2022, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США обратились с просьбой к Японии рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер экономического характера против России, если страна вторгнется на территорию Украины, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что выполнить такую просьбу Японии будет сложно, так как это приведет к ухудшению ее отношений с Россией и негативно отразится на переговорах по вопросу о мирном договоре, передает ТАСС.

Глава японского МИД Есимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о возможности введения санкций против РФ в случае ее вторжения на Украину, назвав его гипотетическим. При этом, согласно результатам опроса, проведенного местной газетой Nikkei, 45% респондентов считают, что в связи с ситуацией вокруг Украины Японии «следует принимать независимые решения, учитывая собственные отношения с Россией». 43% опрошенных выступили за то, чтобы Токио шел «в ногу» с Вашингтоном в вопросе санкций.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах «подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения РФ на Украину».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В мире: Отказ от русского языка выносит приговор украинской науке

05.01 / “Не помню себя такой обессиленной”. Жена Остапчука сообщила, что они живут отдельно

03.10 / Компания Chery в сентябре увеличила продажи в РФ в 2,5 раза

04.07 / Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

31.08 / В Херсонской области патрульные полиции “снимали дань” с водителей перегруженных фур – СБУ

14.07 / Американец грозил убить пассажиров самолета за отказ признать Иисуса чернокожим

07.09 / Эксперты видят в противостоянии Индии и Китая риск непреднамеренной войны

10.03 / Провал вакцинной стратегии ЕС заставляет членов блока задуматься о выходе

30.06 / Эксперт назвал источники фейков по голосованию о поправках к Конституции

11.06 / Цены на нефть марки Brent впервые с 2019 года поднялись выше 73 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика