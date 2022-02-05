США попросили Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения на Украину

США обратились с просьбой к Японии рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер экономического характера против России, если страна вторгнется на территорию Украины, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что выполнить такую просьбу Японии будет сложно, так как это приведет к ухудшению ее отношений с Россией и негативно отразится на переговорах по вопросу о мирном договоре, передает ТАСС.

Глава японского МИД Есимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о возможности введения санкций против РФ в случае ее вторжения на Украину, назвав его гипотетическим. При этом, согласно результатам опроса, проведенного местной газетой Nikkei, 45% респондентов считают, что в связи с ситуацией вокруг Украины Японии «следует принимать независимые решения, учитывая собственные отношения с Россией». 43% опрошенных выступили за то, чтобы Токио шел «в ногу» с Вашингтоном в вопросе санкций.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах «подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения РФ на Украину».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.