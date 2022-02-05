В Украине начала работать “горячая линия” терробороны

На “горячую линию” территориальной обороны можно позвонить по телефону 0800507028, все звонки бесплатны. Обратившись в сall-центр, можно узнать, как попасть на военную службу по контракту в подразделения сил территориальной обороны, в резерв сил теробороны, о порядке прохождения службы и гарантиях для служащих подразделений сил теробороны.

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/posts/244923741140045

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял Резников.

Среди известных украинцев в тероборону решил вступить проживающий за рубежом украинский боксер Владимир Кличко. Он присоединился к бригаде территориальной обороны города Киева.

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