 

Тысячи патронов и противотанковая мина. В Донецкой области нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

05.02.2022, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обыск проходил в рамках расследования уголовного производства по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители изъяли:

два выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;
2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;
10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
четыре запала к ручным гранатам;
три гранаты РГД-5;
две ручные дымовые гранаты РГД-55;
две гранаты Ф-1;
две 200-граммовые тротиловые шашки;
противотанковая мина ТМ-62;
три дымовых шашки ДМ-11.

По предварительной информации, дом, где был найден арсенал, принадлежит местному жителю, который в мае 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований РФ и находится на временно оккупированной территории.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СБУ регулярно находит арсеналы с боеприпасами и взрывчаткой, как в районах, граничащих с оккупированными территориями,  так и в Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев. Спецслужба предполагает, что многие из них предназначались для диверсий боевиков. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / КСИР Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе

28.02 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

01.08 / В РФ начали принимать заказы на новый Toyota Highlander

15.06 / На встрече Байдена и Путина не будет решений по Украине – Чалый

23.07 / Палатный: Наименьшая олимпийская сборная за время независимой Украины – следствие недофинансирования массового спорта

19.01 / В США задержали женщину, вероятно укравшую ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Пелоси

05.07 / Модель заявила об изнасиловании в Москве

03.08 / Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми»

23.07 / Никаких гарантий после заявления США и ФРГ по “Северному потоку – 2” Украина не получила – вице-премьер Стефанишина

21.01 / Байден отменил решение Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика