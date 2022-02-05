Тысячи патронов и противотанковая мина. В Донецкой области нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

Обыск проходил в рамках расследования уголовного производства по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители изъяли:

два выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;

2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;

10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

четыре запала к ручным гранатам;

три гранаты РГД-5;

две ручные дымовые гранаты РГД-55;

две гранаты Ф-1;

две 200-граммовые тротиловые шашки;

противотанковая мина ТМ-62;

три дымовых шашки ДМ-11.

По предварительной информации, дом, где был найден арсенал, принадлежит местному жителю, который в мае 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований РФ и находится на временно оккупированной территории.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СБУ регулярно находит арсеналы с боеприпасами и взрывчаткой, как в районах, граничащих с оккупированными территориями, так и в Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев. Спецслужба предполагает, что многие из них предназначались для диверсий боевиков.

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