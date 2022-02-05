 

“Сладкий, нет сил”. Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына

05.02.2022, 13:16, Новости дня
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“Мои”, – подписал он публикацию.

В кадре малыш позирует, сидя на бордюре, бегая за мячом и шагая с мамой за руку. На последнем видео с замедленной съемкой Александр спускается с горки.

“Эмоции на горке – огонь”, – прокомментировала daria_o777.

“Сладкий, нет сил”, – написала под публикацией украинская певица Джамала.

“Сколько солнца и любви”, – отметила nyuka22.

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Публикация от The Maneken (@themaneken)

Контекст:

 Евгений Филатов и Ната Жижченко познакомились в 2008 году. Филатов выступал саунд-продюсером в проектах певицы. Пара оформила отношения в 2016 году.

14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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