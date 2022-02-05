Мнение: Майдан в Канаде: у мятежников отобрали 10 миллионов

Домашние мальчики из интеллигентных семей, не скучавшие в школьном возрасте в дружных компаниях подъездного хулиганья, испытывают особенную слабость к уличным протестам. Там они находят чувство товарищеского локтя, одухотворённые лица борцов за свободу, добрых старушек с неизменными пирожками и, конечно же, подлого врага, окопавшегося в украденном у настоящего короля дворце.

Понятно, что коронавирусные ограничения, которые на Западе вводились с прямо-таки карикатурным дуболомством, сильно надоели местному населению. Мы в России этого не чувствуем, наши власти были мягки и нерешительны. На Западе же народ выл в голос, сидя на карантине без денег и развлечений.

На неудобства от карантина наложилась свобода слова — точнее, её традиционные побочки. Если в Китае глубинный народ верит в официальную медицину, так как теоретикам заговоров не дают трибуны для проповедей, то на Западе и в России глубинный народ верит тем, кто говорит с ним на его языке — магам, астрологам, экстрасенсам, поэтам-песенникам и так далее, и тому подобное. Косноязычные чиновники и врачи, которые регулярно то врут, то несут чушь, то скрывают важную информацию, конкурировать с народными кумирами не могут.

Судите сами. С одной стороны — скучная начальственная рожа, которая бубнит по бумажке что-то наукообразное, пытаясь заставить вас сидеть дома, носить неудобную маску и делать страшный укол. С другой стороны — любимый актёр с бархатным голосом, убедительно объясняющий, что власти врут ради собственной выгоды, что маски бесполезны, а страшного укола делать не надо. Симпатии очень многих будут на стороне актёра. Да что там маски… многие пристёгиваться-то не хотят. Верят, что без ремня безопаснее. Логика тут бессильна — народ можно убедить только при помощи политики коллективного единомыслия, полностью заглушив голоса борцов с медициной.

На Западе и в России, повторюсь, относительная свобода слова, поэтому никакого единомыслия у нас нет и быть не может. Следовательно, огромная часть общества всегда будет против масок, прививок и карантинов — в их инфантильной картине мира это просто акты неспровоцированной агрессии со стороны государства.

Российские власти лучше чувствуют народ. Когда стало ясно, что победить предрассудки невозможно, россиянам разрешили компенсировать строгость законов необязательностью их исполнения — носить маски на подбородках, чихать друг в друга биологическими жидкостями и, вообще, жить примерно той же самой жизнью, что и до 2020 года. На Западе решили бороться с коронавирусом насмерть, до разорения последнего ресторана. Итог известен: победить коронавирус не удалось, но зато удалось раздуть в народе прямо-таки революционные настроения. Цитирую из Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холерные_бунты

В ноябре 1830 года в Тамбове горожане, возбуждённые слухами о наступлении холеры, разгромили городскую больницу. Поскольку городской голова (купец Байков) скрылся в неизвестном направлении, общаться с народом вышел губернатор И. С. Миронов. Пятитысячная толпа захватила губернатора, которого смогли отбить лишь на другой день конные жандармы…

В 1831 году в военных поселениях Новгородской губернии вспыхнул бунт. Ближайшим поводом к беспорядкам послужила холерная эпидемия. Правительство устраивало карантины, заставляло окуривать заражённые дома и имущество умерших, но народ не верил в целесообразность этих мер; носились слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают по дорогам яд и отравляют хлеб и воду. Рабочие, высланные из Петербурга за участие в холерных беспорядках, своими рассказами о том, как они «кольями выгоняли холеру», возбуждали военных поселян…

Выслужившийся из солдат поручик военно-рабочего батальона Соколов, желая отомстить майору Розенмейеру за понижение по службе, начал внушать солдатам, что их отравляют.

Вечером следующего дня солдаты рабочего батальона собрались толпой. Проходившего мимо них капитана Шаховского, который не ответил на оклик часового, солдаты схватили и, заподозрив его в рассыпании яда, избили и потащили в город. К солдатам рабочего батальона присоединились мещане. Толпа разбила кабаки, началось избиение фельдшеров и лекарей, первым был убит в своей постели городовой лекарь Вагнер. Старший из остававшихся в городе начальников, генерал от артиллерии Н. И. Мевес, стал убеждать толпу в нелепости толков об отраве; его сначала слушали, но затем стащили с дрожек и разбили ему о мостовую голову…

Прямо сейчас нечто подобное происходит в Канаде — к счастью, в более цивилизованном варианте, ибо люди 21-го века, не став особо умнее, стали всё же гораздо гуманнее. Дальнобойщики, категорически не желающие оголять плечи перед врачами, собрали так называемый «Конвой Свободы» и двинулись на Оттаву. Канадцы сильно устали от непонятных им вакцин и карантинов, так что движение вызвало всенародную поддержку. Премьер-министр Канады спрятался, протесты дальнобойщиков разрослись чуть ли не до революционных масштабов.

Полноценный госпереворот в Канаде мы увидим навряд ли. Поддержка народа — последнее, что нужно для успеха такого рода мятежей. Нужно предательство элит, нужен переход силовиков, политиков и журналистов в другой лагерь. Так как за дальнобойщиками не стоит Госдеп США, так как протест является именно что народным, шансов на государственный переворот почти нет: предателям просто не к кому переходить. А вот шансы на отмену карантина и прочих коронавирусных мер есть. Впрочем, отнюдь не стопроцентные. Власти Канады уже оправились от первого шока и начинают протест технично душить.

К примеру, деньги для Конвоя Свободы собирали на платформе GoFundMe. Член городского совета Оттавы рассказал в твиттере, что власть намерена забрать у мятежником собранные ими 10 миллионов канадских долларов, чтобы пустить их на нужды города. Позже он удалил свой твит, однако было поздно, скандал уже разгорелся:

https://www.foxnews.com/world/canadian-leader-deletes-tweet-saying-hell-target-freedom-trucker-convoys-gofundme-donations

В итоге власти всё же наложили лапу на деньги протестующих, но менее бесцеремонным способом — они заставили платформу GoFundMe закрыть кампанию и вернуть деньги жертвователям. Результат по большому счёту тот же, ибо 10 млн долларов для городского бюджета значения не имеют, а вот протестующим без финансирования будет гораздо сложнее:

https://torontoru.livejournal.com/2901422.html

https://www.theblaze.com/news/gofundme-shuts-down-freedom-convoy-2022-fundraiser

Я надеюсь, что среди этих миллионов не было русских денег. Впрочем, если были, ничего страшного. Наши агенты наверняка сумеют затребовать возврат у GoFundMe, а потом передать деньги протестующим из рук в руки или каким-нибудь ещё путём.

В сообществе русскоязычных канадцев про Конвой Свободы пишут не иначе, как в восторженных выражениях. Вот тут, к примеру, очень узнаваемые шутки про фашистов и пафосные цитаты из песен русских рокеров:

https://torontoru.livejournal.com/2900633.html

А вот тут не менее типичная история про галантных мушкетёров и про шпионов коварного кардинала:

https://torontoru.livejournal.com/2899826.html

Что происходит-то: либералы засылают в толпу протестующих человека в глухой маске с флагом конфедератов, с известной целью, записать их всех в белые супремасисты. Единственный во всей толпе человек в маске. Если этого человека в толпе побьют за такую подставу или вырвут из рук флаг и растопчут — всё, это насилие, спасите-помогите, Трюдо введи войска! Вместо этого протестующие просто раздвинулись и вынудили его уйти. Еще какой-то непонятный и так и не идентифицированный (несмотря на вознаграждение в $6500) тип стоял в стороне от протеста и размахивал флагом со свастикой. Всё. Два человека на толпу из тысяч и тысяч. Но и Трюдо и вся его шайка изо всех сил вцепляются в это чтобы натянуть несчастную сову расизма и фашизма на глобус протестов по всей стране. И сводят весь многомиллионный протест по всей стране к этим ДВУМ людям, почти 100% засланным провокаторам (но даже если и нет, то что?!).

То что либералы сейчас творят, это разжигание в чистейшем, эталонном виде, да еще и прикрытое лицемерной вуалью “осуждения расизма” и “уважения к ветеранам”. Я снимаю шляпу перед выдержкой самих протестующих. Многие из них уже две недели живут в походных условиях, зимой, теряя большие суммы в доходах, рискуя своим имуществом (грузовики, трактора), наблюдая вот эту чудовищную ложь от либералов и их сторонников – и все еще ни один из них не сорвался и не сделал что-то резкое и неразумное. Я честно скажу, я бы так не смог. Хоть я и считаю себя очень терпеливым человеком, но физический дискомфорт меня быстро делает злым и раздражительным. Благо жена за 19 лет это уже раскусила и не обижается, когда попадает под горячую руку, боже храни эту женщину! Благо с другими людьми в подобном состоянии я не пересекаюсь почти никогда. Как эти мужики в Оттаве в толпе людей держатся я поражаюсь (хотя, возможно, общая атмосфера воодушевления тут помогает).

Если вы следили за политикой 10 лет назад, вы наверняка помните, что всё то же самое было и в 2012, и в 2014 году. Шаблон стандартный, только на этот раз майдан пришёл в страну, которая привыкла разжигать пожары на других континентах. Жалко простых канадцев, — они неплохие ребята, и я им даже в чём-то симпатизирую, — но если ты живёшь в оранжерее, закидывание соседей камнями рано или поздно приводит к предсказуемому результату.