 

Мнение: Опять стрим!

05.02.2022, 13:02, Разное
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Сегодня попробую себя в очередном стриме! На этот раз – с американским “профессором искусств”! Он меня и пригласил. Вот такой анонс он у себя разместил:

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: Беседа с Алексеем Рощиным
Суббота, 5 февраля, 20 часов по московскому – полдень по нью-йоркскому времени.
ССЫЛКА НА ЭФИР В ЮТЮБЕ – https://youtu.be/IK67pOftr3s

В этой передаче социальный психолог, полит-консультант и популярный журналист-блогер Алексей Рощин рассказывает о том, что такое классический либерализм, чем он отличается от неолиберализма, и почему либеральная идеология так непопулярна и с таким трудом приживается в современной России.
Беседу ведет проф. Университета искусств (Филадельфия, США) Михаил Сергеев.

Айда всем смотреть сегодня в 8 часов!

Источник: Размышления вольного социолога



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