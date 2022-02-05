Мнение: Опять стрим!
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сегодня попробую себя в очередном стриме! На этот раз – с американским “профессором искусств”! Он меня и пригласил. Вот такой анонс он у себя разместил:
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: Беседа с Алексеем Рощиным
Суббота, 5 февраля, 20 часов по московскому – полдень по нью-йоркскому времени.
ССЫЛКА НА ЭФИР В ЮТЮБЕ – https://youtu.be/IK67pOftr3s
В этой передаче социальный психолог, полит-консультант и популярный журналист-блогер Алексей Рощин рассказывает о том, что такое классический либерализм, чем он отличается от неолиберализма, и почему либеральная идеология так непопулярна и с таким трудом приживается в современной России.
Беседу ведет проф. Университета искусств (Филадельфия, США) Михаил Сергеев.
Айда всем смотреть сегодня в 8 часов!
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет