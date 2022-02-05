Телефонные мошенники в 2021 году украли 48 миллиардов рублей долгов с банковских карт россиян

Банк России выпустил отчёт о мошенничестве с банковскими картами за 2021 год, из которого следует, что сумма украденных у россиян долгов составила 48 миллиардов рублей и втрое превысила сумму украденных активов.

“Все мы прекрасно знаем про тюремные колл-центры службы безопасности Сбербанка. Этот год для них впервые оказался убыточным, поскольку поживиться им удалось только с каждой четвёртой украденной карты, а три остальные оказывались либо в глубоком кредитном минусе, либо вообще в аресте. Все обязательства по выплате долгов по таким картам перешли к мошенникам. Надеюсь, теперь они поймут, что их промысел стал совершенно бесперспективным, и займутся чем-нибудь другим”, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как сообщает Росстат, россияне ежегодно бьют рекорды по степени закредитованности и просрочке платежей по кредитам. Количество граждан РФ, которым запретили выезд за границу из-за долгов, превысило 10 миллионов человек.

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