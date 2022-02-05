 

Педиатр назвал опасные для детей инфекции помимо COVID-19

05.02.2022, 12:50, Новости дня
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В условиях пандемии COVID-19 остается опасность от других болезней, среди них корь, краснуха, паротит, коклюш, столбняк, дифтерия. Родителям дошкольников не стоит забывать об этих угрозах и пренебрегать вакцинацией, сообщил педиатр, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Самые серьезные вспышки, которые сейчас есть, они есть и продолжаются. Это коревая инфекция. Очень тяжело протекает коклюш у детей, которые не вакцинированы и младше трехлетнего возраста. Для детей, которые начинают ходить, гулять и так далее очень опасен столбняк, потому что его никто не отменял и травмы никто, к сожалению, не отменял, может случиться разное. Опять же, говоря о детских коллективах, носителей дифтерии очень много, надо это тоже иметь в виду», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Тимаков также перечислил осложнения, которые могут вызвать эти заболевания. «Никуда не делся паротит, он точно так же циркулирует. Меньше, конечно, чем было, но он циркулирует. У мальчиков часто бесплодие бывает от паротитной инфекции. Краснуха для девочек опасна. Если девочка не болела краснухой или не вакцинирована, то, к сожалению, при контакте с ней для плода это уродство и все такое прочее», – подчеркнул педиатр.

В декабре прошлого года наблюдался существенный рост заболеваемости простудными заболеваниями в России, который Тимаков объяснил тем, что за время пандемии коронавируса многие граждане не встречались с другими вирусами, в том числе с гриппом, из-за чего существенно ослабла иммунная защита. Кроме того, на количество заболевших влияет отказ от вакцинации.



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