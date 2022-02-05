Первая группа военных США прибыла в Польшу

Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу, сообщило Польское агентство печати.

По данным СМИ, самолет с солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии США, которые будут расположены на территории Польши, приземлились в аэропорту Ясенка под Жешувом, передает РИА «Новости».

Приземлились в аэропорту восемь американских самолетов, на которых прибыли передовая группа. Ее цель – обеспечить логическое обеспечение военных США в республике.

Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее сообщалось, что американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне эскалации напряжения вокруг Украины.