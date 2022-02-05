 

Первая группа военных США прибыла в Польшу

05.02.2022, 12:50, Новости дня
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Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу, сообщило Польское агентство печати.

По данным СМИ, самолет с солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии США, которые будут расположены на территории Польши, приземлились в аэропорту Ясенка под Жешувом, передает РИА «Новости».

Приземлились в аэропорту восемь американских самолетов, на которых прибыли передовая группа. Ее цель – обеспечить логическое обеспечение военных США в республике.

Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии. 

Ранее сообщалось, что американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне эскалации напряжения вокруг Украины.



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