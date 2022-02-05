Глава Петербурга случайно навел прокуратуру на Смольный из-за плохой уборки снега

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился в прокуратуру в ходе проверки уборки снега в Выборгском районе. По сути он попросил специалистов «лучше контролировать Смольный».

Градоначальник 4 февраля провел проверку в Выборгском районе. Местные жители пожаловались Беглову на грязные улицы и плохую уборку снега.

Губернатор позвонил в прокуратуру Выборгского района и потребовал более тщательно контролировать коммунальные службы. Однако уборкой занимаются не только частные объединения, но и подконтрольное Комитету имущественных отношений Смольного ОАО «Коломяжское». Таким образом, Беглов случайно навел прокуратуру на городские власти.

Еще в 2019 году ОАО «Коломяжское» было признано частью «снежного картеля». Это предприятия, которые не снижали стоимость своих услуг в рамках неформального соглашения. Несмотря на такую историю, Смольный допустил компанию к работе в городе.