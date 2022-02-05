 

“Женщина, которая позволяет себе и наслаждается”. Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне

05.02.2022, 12:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как будете расслабляться в конце рабочей недели? Я вот решила надеть красивое платье и полежать в ванне”, – подписала она публикацию.

“Вы невероятно красивая, загадочная. Первая мысль была – сумасшедшая богиня. Женщина, которая позволяет себе и наслаждается”, – прокомментировала фото sveta4507460.

“Женщина-огонь, женщина-пламя”, – написала vik_vesna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ “Все буде добре”. Была тренером нескольких сезонов шоу “Зважені та щасливі” на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Африканка, якобы родившая 10 детей, не была беременна

20.10 / Курс гривны относительно основных валют продолжает снижаться

01.05 / “Почерк стандартный”. В Bellingcat считают, что спецслужбы РФ причастны к взрывам на арсеналах Украины

19.12 / Священника арестовали за истязание детей и изнасилование дочери в Мордовии

13.01 / Рубль вырос к доллару и евро

08.08 / “Была проведена показательная казнь”. Друг белоруса Шишова исключил версию самоубийства

26.12 / В Сочи решили проверить видео с рассказом мужчины об избиении в полиции

09.06 / Названа вероятная причина пожара в реанимации рязанской больницы

28.02 / Врач назвал опасные типы кашля

11.08 / Минздрав Украины хочет увеличить число коек в больницах c подведенным к ним кислородом для пациентов с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика