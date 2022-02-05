Украина “абсолютно спокойно” пройдет отопительный сезон без перебоев – министр энергетики

Он отметил, что в течение января из хранилищ было отобрано 2,4 млрд м³ газа, хотя планировалось – более 3 млрд м³.

Кроме того, увеличились гарантированные мощности для импорта газа в Украину. В частности, из Словакии – до 42 млн м³ в сутки, из Венгрии – до 8 млн м³ в сутки.

“Таким образом, у Украины сейчас есть гарантированные возможности для импорта газа в объеме 50 млн м³ в сутки. Этого достаточно, чтобы наполнять хранилища для прохождения следующего отопительного сезона”, – говорится в сообщении.

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Еще одной отличительной характеристикой отопительного сезона этого года, по словам министра, является увеличение в стране уровня потребления электроэнергии. В отдельные дни этой зимой потребление электроэнергии начало превышать 25 МВт.

По словам Галущенко, увеличенные объемы потребления электроэнергии Украине удалось покрыть преимущественно за счет максимального использования мощностей атомной генерации – в настоящее время в работе находятся все 15 энергоблоков госкомпании “Энергоатом”.

Он подчеркнул также, что поставки угля морским путем в Украину сейчас достаточны для того, чтобы поддерживать на соответствующем уровне запасы на складах ТЭС.

“Все это позволяет нам абсолютно спокойно проходить отопительный сезон, и мы абсолютно спокойно пройдем без проблем в феврале и марте этого года”, – сказал министр.

Контекст:

Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил “Фокус”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”.

Глава правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко говорил 13 декабря прошлого года, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря Шмыгаль заявил, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, отмечал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

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