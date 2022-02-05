Меган Маркл рассказала о личном секрете молодости и красоты

Супруга принца Гарри в одном из интервью пояснила о своих личных секретах молодости и красоты после беременности.

Жена герцога Сассекского Меган Маркл, которая является матерью двух детей, поделилась информацией касательно личного образа жизни, а также пояснила о секретах молодости и красоты. Она утверждает, что образ жизни непосредственно влияет на состояние тела.

По словам жены принца Гарри, наиболее важным аспектом является сбалансированность. Меган Маркл неоднократно говорила о важности здоровья и, соответственно, красоты, но в то же время она призывает не переусердствовать в данном аспекте жизни.

Меган Маркл рассказала, что она любит заниматься йогой. Также она систематично ходит в фитнес-зал и придерживается сбалансированного питания. К тому же, она занимается бегом, поэтому этот вид спорта является неотъемлемой частью её тренировок.

Как отмечает один из тренеров Меган Маркл Крейнг МакНэми, она очень ответственно относится к своему состоянию здоровья, занимается спортом с большим удовольствием и старанием, поэтому тренеру очень приятно работать с ней.

Источник: www.5-tv.ru