Давид Манукян переживает, что был недостаточно хорошим сыном

Давид Манукян приобрел для любимой матери дом, но все равно считает себя недостаточно хорошим сыном. Блогер иногда забывает о главном после обретения популярности.

Тиктокер проводил отпуск в Дубае. В период отдыха Давид Манукян отвлекался от работы и переосмысливал жизненные позиции. Также он смог сосредоточиться на своих желаниях. Почти месяц он набирался сил для будущего рывка в карьере. Также исполнитель понял, что время пролетает очень быстро, поэтому необходимо беречь семью.

Вокалист сообщил, что в скором времени выйдут его новые треки и проекты. Весь год он трудился над своим профессиональным ростом, принимал участие в различных шоу. Прошлой осенью рэпер даже смог подарить дом на именины своей матери.

Напомним, что мать Давида Манукяна сыном гордится и всегда становится на его защиту в скандалах. Например, она ругалась с Ольгой Бузовой, которая обвиняла вокалиста в насилии, измене. На откровения певицы жительница публично ее оскорбила. Мать рэпера сообщает, что ее сын на пути к материальному благополучию проходил множество разных испытаний и песня Аллы Пугачевой «Нас бьют – мы летаем» была направлением к движениям вперед.

Источник: www.starhit.ru